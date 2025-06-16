Sinoplu Milli Sporcular, Para Masa Tenisi Turnuvası İçin Çekya'ya Gidiyor

Sinoplu milli sporcular Medine Karakurt ve Efe Gümüş, Türkiye'yi ITTF World Para Future Ostrava Masa Tenisi Turnuvası'nda temsil edecek.

Sinoplu milli sporcular Medine Karakurt ve Efe Gümüş, milli takım antrenörü Fatma Yütük eşliğinde, 19-21 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek ITTF World Para Future Ostrova Çek Masa Tenisi Turnuvası'nda boy gösterecek.

Milli takım antrenörü Fatma Yütük'ün liderliğinde, hem fiziksel hem de mental olarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sinoplu sporcular, Sinop'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. - SİNOP