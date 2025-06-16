Sinoplu Milli Sporcular, Para Masa Tenisi Turnuvası İçin Çekya'ya Gidiyor

Sinoplu Milli Sporcular, Para Masa Tenisi Turnuvası İçin Çekya'ya Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu milli sporcular Medine Karakurt ve Efe Gümüş, ITTF World Para Future Ostrava Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Fatma Yütük liderliğinde, turnuvaya hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Sinoplu milli sporcular Medine Karakurt ve Efe Gümüş, Türkiye'yi ITTF World Para Future Ostrava Masa Tenisi Turnuvası'nda temsil edecek.

Sinoplu milli sporcular Medine Karakurt ve Efe Gümüş, milli takım antrenörü Fatma Yütük eşliğinde, 19-21 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek ITTF World Para Future Ostrova Çek Masa Tenisi Turnuvası'nda boy gösterecek.

Milli takım antrenörü Fatma Yütük'ün liderliğinde, hem fiziksel hem de mental olarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sinoplu sporcular, Sinop'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.