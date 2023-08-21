Sinop'un Ayancık ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 araç sürücüsüne toplamda 31 bin 462 TL para cezası kesildi. Cezalar, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranma, alkollü araç kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi ihlallerden kaynaklanmaktadır.

Sinop'un Ayancık ilçesinde trafik kurallarına uymayan 15 araç sürücüsüne 31 bin 462 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik şube ekiplerince ilçede gerçekleştirilen denetimlerde 27 araç sürücüsü kontrol edildi.

Söz konusu sürücülerden 15'ine Karayolları Trafik Kanununa aykırı davranma, alkollü araç kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma, fenni muayenesi olmayan aracı kullanma, araçta uygunsuz ses sistemi bulundurmak, dur ihtarına uymamak, kavşaklara yaklaşırken hızı azaltmamak, sis farlarıyla seyretmek ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç kullanmaktan 31 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.