Sinop'ta Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Gelişim Programı 2. dönem açıldı

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Gelişim Programı" 2. dönem açılış töreni gerçekleştirildi.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından konuşma yapan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Gelişim Programı evlatlarımızın yüzme becerilerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın spora, spor alt yapısı ve tesisleşmeye verdiği destek ve önem sayesinde bugün her branşta evlatlarımızı yetiştirme, geliştirme ve eğitme imkanına sahibiz. Sahip olduğumuz spor tesislerimizin kapısı her daim evlatlarımıza açık olacaktır. El birliği ile atacağımız her adım, sağlıklı bir nesil yetişmesine vesile olacaktır" dedi.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Gelişim Programı kapsamında ilk etapta Atatürk, Fatih, İstiklal, Korucuk ve Osmaniye İlkokullarından 774 öğrenci faydalanacak.

Açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, antrenörler, öğrencileri ve veliler katıldı. - SİNOP