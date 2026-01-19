Haberler

Sinop'ta yetenek avı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında çocuklar, yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Uzman ekipler tarafından yapılan testlerle, çocukların en uygun spor branşına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde geleceğin sporcularını keşfetmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla çocuklar, dikkat, hız ve koordinasyon alanlarında yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçüm ve testlerle çocukların fiziksel yeterlilikleri değerlendirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda her bir çocuğun en yatkın olduğu spor branşına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Program sayesinde çocukların erken yaşta sporla tanışması sağlanarak, hem sağlıklı bireyler yetiştirilmesi hem de sportif başarı potansiyelinin artırılması hedefleniyor. - SİNOP

