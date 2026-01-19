Sinop'ta yetenek avı

Sinop'un Boyabat ilçesinde geleceğin sporcularını keşfetmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla çocuklar, dikkat, hız ve koordinasyon alanlarında yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçüm ve testlerle çocukların fiziksel yeterlilikleri değerlendirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda her bir çocuğun en yatkın olduğu spor branşına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Program sayesinde çocukların erken yaşta sporla tanışması sağlanarak, hem sağlıklı bireyler yetiştirilmesi hem de sportif başarı potansiyelinin artırılması hedefleniyor. - SİNOP