Sinop'ta Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları sona erdi.

Kumkapı mevkisinde organize edilen ve üç gün süren şampiyonada, 24 kulüpten 250 sporcu, 8 kategoride 500 metrelik parkurlarda yarıştı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi.

Özarslan, "Şampiyona sayesinde su sporlarının çeşitlenmesi açısından kano, kürek ve yelken gibi sporlara sahil sürat yarışları için gençlerimizi yetiştireceğimize dair inancımız arttı. Bu, bizim için de önemli. Yarışmalarda birinci olmak ikinci veya üçüncü olmak veya madalya almak değil, asıl olan bir kimliğin, bir karakterin inşası." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün burada 24 kulüp ve 236 sporcu yarışa başladı. Geçen sene de buradaydık ve çok mutluyduk Sinop'ta yarışların düzenlenmesinden dolayı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Sinop'un kaliteli her şeyini tekrardan değerlendirmek için uğraşacağız ve yarışlarımızı burada yapmaya devam edeceğiz."

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve protokol üyelerince yarışmalarda derece alan sporculara ödülleri verildi.