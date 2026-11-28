Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ın milli oyuncuları, takımın her geçen gün gelişim gösterdiğini, sezon sonunda ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Milli oyuncu smaçör Liza Safronova, AA muhabirine, Afyon Belediye Yüntaş'ın genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu, takıma adaptasyon süreçlerinin güzel geçtiğini belirtti.

Zaman zaman düştükleri yerlerin olduğunu ancak ders çıkararak ilerlediklerini anlatan Safronova, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Göztepe Yuppo'ya karşı evimizde çok güzel bir galibiyet aldık. Güçlü bir takıma karşı 3-0 net bir skorla galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Umarım böyle devam eder. Şu anda takım olarak hafta sonu Ankara'da oynayacağımız Zerenspor'a odaklanmış durumdayız. Sezonun sonuna kadar umarım hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. İlk hedefimiz ligde kalmak ve ben bu takımla bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü her geçen gün ileriye gidiyoruz ve gelişiyoruz. Gün geçtikçe her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Özellikle VakıfBank karşısında evimizde herkes bizi destekliyordu. Bu çok güzel bir duyguydu. Taraftar da bizim rakiplere olan direncimizi ve mücadelemizi gördü. Destekleri de her geçen gün artıyor. Bu bizi çok mutlu ve motive ediyor. Umarım bu şekilde devam eder."

"Ligin çok değişken ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum"

Arjantin Kadın Milli Takımı oyuncusu da olan pasör Victoria Mayer, sezonun başından beri yoğun bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

Takım olarak çok sıkı çalıştıklarını aktaran Mayer, "Gelişerek devam edeceğimize inanıyorum. Ligin çok değişken ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten nerede olacağımızı tahmin etmek zor. Antrenörümüz her antrenman ve maçımızda son topa kadar sadece mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Evimizde oynamak bizi her zaman rahatlatıyor. Taraftarlarımızın desteği bizi motive ediyor." diye konuştu.

"Maç maç hazırlanıyoruz"

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Takımı oyuncusu Katielle Alonzo da yurt dışında ve böyle iyi bir ligde ilk kez mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak antrenmanlarda her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Bunu sürdürebileceğimizi umuyorum. Genç bir takımız ve bu ligde ilk yılımız. Ama takım olarak iyi gidiyoruz. Maç maç hazırlanıyoruz. Konsantrasyonumuzu da buna göre ayarlıyoruz. Bizim için bütün karşılaşmalar hedef maçı. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız çok sıcakkanlı, bizi içten desteklediklerini hissediyorum."

Kaynak: AA