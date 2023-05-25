Sınırları zorladı! Trabzonsporlu yıldızın sevgilisinden çırılçıplak poz

Instagram hesabını riske atan model fotoğrafta neredeyse vücudunun tamamını gösterdi. Goicoechea, alt kısmını kapatan kayar panelli bir kapıda tamamen çıplak poz verirken, göğüs ucunu ise bantla kapattı.

BİKİNİ ÇEKİMİ İÇİN POZ VERİP BİKİNİ GİYMEDİ

Goicoechea, anlaşmalı olduğuGoi şirketinin bikini çekimi için poz vermesine rağmen bikini giymemesi takipçileri tarafından ironik olarak değerlendirildi.

"DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI OLARAK ADLANDIRILMIŞTI"

İspanyol model Goicoechea, daha önce paylaştığı bir diğer çıplak fotoğrafı sayesinde "dünyanın en seksi kadını" olarak adlandırılmıştı.

"FOTOĞRAF VE MAYO NEREDE?"

Güzel modelin takipçileri fotoğrafa, "Fotoğrafta mayo nerede?" "Bu an kadar bir kapı çerçevesi olmayı hiç düşünmemiştim" "Ne inanılmaz bir kadın" "Gerçekten mükemmel bir şovsun" "Zavallı, kıyafet alacak parası yok ama çok seksi görünüyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte güzel modelin paylaşımı;