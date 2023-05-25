Sınırları zorladı! Trabzonsporlu yıldızın sevgilisinden çırılçıplak poz
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Trabzonspor'un defans oyuncusu Marc Bartra ile birliktelik yaşayan İspanyol model Jessica Goicoechea Instagram'da tamamen çıplak poz verdi.
Instagram hesabını riske atan model fotoğrafta neredeyse vücudunun tamamını gösterdi. Goicoechea, alt kısmını kapatan kayar panelli bir kapıda tamamen çıplak poz verirken, göğüs ucunu ise bantla kapattı.
Goicoechea, anlaşmalı olduğuGoi şirketinin bikini çekimi için poz vermesine rağmen bikini giymemesi takipçileri tarafından ironik olarak değerlendirildi.
İspanyol model Goicoechea, daha önce paylaştığı bir diğer çıplak fotoğrafı sayesinde "dünyanın en seksi kadını" olarak adlandırılmıştı.
Güzel modelin takipçileri fotoğrafa, "Fotoğrafta mayo nerede?" "Bu an kadar bir kapı çerçevesi olmayı hiç düşünmemiştim" "Ne inanılmaz bir kadın" "Gerçekten mükemmel bir şovsun" "Zavallı, kıyafet alacak parası yok ama çok seksi görünüyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte güzel modelin paylaşımı;