Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yakın zaman önce +18 içeriklerinin yer alacağı bir siteyle anlaşma yapan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eşiyle en özel anlarını paylaştı.

HAVLUYLA ÜSTÜNÜ KAPATTI

Instagram'ın yanı sıra TikTok hesabını aktif olarak kullanan Wanda Nara, Icardi ile küvete girdi. O anları çıplak şekilde kayda alan Nara, küvetten çıkan eşini de gösterdi. Nara'nın video çektiğini gören Icardi, hemen avluyla önlem almaya çalıştı.

+18 PLATFORMDA İÇERİK PAYLAŞIYOR

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda +18 içeriklerin yer aldığı bir siteyle işbirliği yaptı. Sitede profil açarak özel paylaşımlar yapan Nara, kapak fotoğrafına da çırılçıplak olduğu bir kareyi koydu.