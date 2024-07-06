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Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

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Yayınladığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara, bu sefer de Galatasaray'ın gol kralı eşi Mauro Icardi ile küvetteki çıplak hallerini paylaştı. Eşinin o anları kayda aldığı gören Icardi, havluyla üstünü kapatmaya çalıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yakın zaman önce +18 içeriklerinin yer alacağı bir siteyle anlaşma yapan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eşiyle en özel anlarını paylaştı.

HAVLUYLA ÜSTÜNÜ KAPATTI

Instagram'ın yanı sıra TikTok hesabını aktif olarak kullanan Wanda Nara, Icardi ile küvete girdi. O anları çıplak şekilde kayda alan Nara, küvetten çıkan eşini de gösterdi. Nara'nın video çektiğini gören Icardi, hemen avluyla önlem almaya çalıştı.

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

+18 PLATFORMDA İÇERİK PAYLAŞIYOR

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda +18 içeriklerin yer aldığı bir siteyle işbirliği yaptı. Sitede profil açarak özel paylaşımlar yapan Nara, kapak fotoğrafına da çırılçıplak olduğu bir kareyi koydu.

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Şıvanştayger:

hayırlı işler kolay gelsin

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