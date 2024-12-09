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Sinan Kaloğlu: Kayserispor'u En İyi Noktalara Taşıyacağız

Sinan Kaloğlu: Kayserispor'u En İyi Noktalara Taşıyacağız
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Alanyaspor karşısında elde ettikleri zaferin ardından, takımın en iyi yerlere ulaşması için hiçbir bahaneye sığınmadan çalışacaklarını belirtti. Kaloğlu, oyuncularını ve taraftarları tebrik etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı locadan takip eden ve müsabaka sonrası soyunma odasına giren Sinan Kaloğlu, teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti. Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu sonrasında yaptığı paylaşımda, "Kayserispor, her ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun taraftarıyla büyük bir kulüp. 11 maç gibi uzun süren ve bu büyüklüğe yakışmayan iç sahada kazanamama serisine Alanyaspor karşısında son verdik. Rakibimize çok iyi çalıştık. Hazırladığımız planı harfiyen uygulayan oyuncularıma ve onların bu mücadelesine müthiş bir destekle katkı veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız. Tebrikler takım" cümleleri kurdu.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bu hafta oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında sahaya çıkabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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