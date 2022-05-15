Arda Turan zor sakinleştirdi! Yıldız futbolcu tribünden çocuğuna madde atılınca çıldırdı - Haberler

Arda Turan zor sakinleştirdi! Yıldız futbolcu tribünden çocuğuna madde atılınca çıldırdı
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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Galatasaray Nef, Sinan Erdem'de Bahçeşehir Koleji'ni 91-70 mağlup etti. Karşılaşmayı ailesiyle izlemeye gelen sarı-kırmızılı futbolcu Patrick van Aanholt tribünden atılan yabancı maddenin çocuğuna isabet etmesiyle çılgına döndü. Oldukça sinirlenen Hollandalı futbolcuyu Arda Turan sakinleştirdi.
Galatasaray Nef ile Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-70 kazanırken tribünde yaşanan gerilim maça damga vurdu.
ARDA TURAN ARAYA GİRDİ
Fanatik'te yer alan habere göre, karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna isabet etmesi sonrası çıldırdı. Tribünlere dönerek tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.
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