Arda Turan zor sakinleştirdi! Yıldız futbolcu tribünden çocuğuna madde atılınca çıldırdı - Haberler

Galatasaray Nef ile Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-70 kazanırken tribünde yaşanan gerilim maça damga vurdu.

Görüntü: Murat Akbaş

Görüntü: Murat Akbaş

ARDA TURAN ARAYA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna isabet etmesi sonrası çıldırdı. Tribünlere dönerek tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.

Görüntü: Murat Akbaş

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