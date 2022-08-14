Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! İlk şoku atlattıktan sonra gülme krizine girdiler

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres ile ilgili düşüncelerini canlı yayında paylaşırken büyük bir gafa imza attı. Engin, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur!" dedikten sonra yanlışlıkla küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu toparladı. Yaşanan bu olayın ardından stüdyoda büyük şok yaşandı. Ertem Şener ve Sinan Engin ilk şaşkınlıklarını atlattıktan sonra gülme krizine girdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumcu Sinan Engin olay bir gaf yaptı. Galatasaray-Giresunspor maçı sonrası ekrana gelen yayında Engin, Fenerbahçe'nin transferleri Luan Peres'i değerlendirirken bir canlı yayın faciasının eşiğinden döndü.

AZ KALSIN KÜFÜR EDECEKTİ

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'in sol bek pozisyonu için uzun boylu olduğunu belirtirken, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur." dedi. Cümlesinin devamında tam küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu küfür etmeden toparlayan Engin, stüdyoda büyük bir şok yaşattı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİLER

İlk şokun atlatılmasından sonra Sinan Engin ve programın sunucusu Ertem Şener gülme krizine girdi. Uzun bir süre gülmekten kendini alamayan ikili daha sonra programa kaldığı yerden devam etti.