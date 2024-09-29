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Simon Banza, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

Simon Banza, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi
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Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Simon Banza, galibiyetin önemine vurgu yaptı ve takım olarak daha çok zaman geçirdikçe birbirlerini tanımaya devam edeceklerini belirtti.

Trabzonspor'da Simon Banza, Konyaspor karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin galibiyetinde 2 gole imzasını atan Simon Banza, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Banza, "Bugün bizim için 3 puan almak çok önemliydi. Taraftarlarımız adına o gülücüğü onlara vermek çok önemliydi. Bildiğiniz gibi ben de takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Gol sevincim film karakteri Joker'den geliyor. Bugün aslında hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir mücadele oldu. Önümüzdeki hafta da yine zor bir maç oynayacağız. İyi bir takıma oynadık ama önümüzdeki hafta yine zor bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor en iyi ve en rahat olabileceği şekilde mücadele verebilmek için hazırlanıyor. Ama tabi ki bu aslında süreç gerektiren, zaman gerektiren bir durum. Biz de bu zamanı daha verimli kullandıkça birbirimizi daha fazla, hocamız takımı, takım da hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia. Dolayısıyla her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili gelen soru üzerine de değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki forvet, "Türkiye'de lig en üst seviyede oynanıyor. Üst düzey liglerden birisi. Dolayısıyla mücadele olacak. Biz de santrfor olarak gol atmaya ve kazandırmaya çalışacağız. Tabii ki her maça çıkınca en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Herkes takımını en yukarıda tutabilmek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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