Simge Sağın, Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dedi! Icardi bayram edecek

"Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile özdeşleşen ünlü şarkıcı Simge Sağın, sarı-kırmızılı kulüpten şampiyonluk kutlamaları için davet aldığını ve buna icabet edeceğini açıkladı. Kutlamalarda sahne alacak Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını Icardi ve taraftarlarla birlikte söyleyecek.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray tribünlerinin dilinden düşmeyen "Aşkın Olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

MEŞHUR ŞARKISINI İKİ KEZ SÖYLEDİ

Simge Sağın verdiği konserde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yle özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı aldığı tezahüratla arka arkaya iki defa söyledi. Ünlü şarkıcı konser sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını duyurdu.

"DAVETE İCABET GEREKİYOR"

Simge "Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" dedi.