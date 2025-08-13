Şimal Yılmaz, Türkiye'nin İlk Kadın Olimpiyat Atıcısı!

Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat kotası alan ilk atıcılık olimpik milli sporcusu Şimal Yılmaz, babası ve aynı zamanda antrenörü olan Alper Yılmaz ile birlikte antrenmanlarına Giresun'da devam ediyor.

Milli atıcı Şimal Yılmaz, kasım ayında Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonasına memleketi Giresun'da hazırlanıyor. Şimal'i, Giresun'daki antrenmanlarında antrenörü ve aynı zamanda babası Alper Yılmaz ile birlikte annesi Şebnem Yılmaz da yalnız bırakmıyor.

2024 yılında Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında lens ya da herhangi bir ekipman kullanmadan elleri cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan ve dünya çapında ün yapan Yusuf Dikeç'i kendisine örnek aldığını kaydeden Şimal Yılmaz, kendisinin de Yusuf Dikeç'in izinden gittiğini söyledi.

Hedefi önce dünya, sonra Olimpiyat şampiyonu olmak

Lens veya herhangi bir ekipman kullanmadan yarışmalara katılan ve antrenmanlarını Yusuf Dikeç'in stiliyle sürdüren Şimal Yılmaz, "Atıcılık sporuna örnek aldığım Yusuf Dikeç'in sayesinde 12 yaşında başladım. Onunla beraber 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldık. Güzel deneyimler elde ettim. Önümüzde kasım ayında düzenlenecek dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası için Ankara Kamp Merkezi'ndeki antrenmanlarımızın ardından memleketime gelmeye karar verdim. Şu anda Giresun'dayım ve burası benim baba ocağım. Antrenmanlarıma Giresun'da devam ediyorum. İlk hedefim dünya şampiyonası ama esas hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Umarım bu hedefime ulaşırım, kendime güveniyorum" dedi.

Alper Yılmaz: "Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Atıcılık Milli Takımı Olimpik Antrenörü Alper Yılmaz ise, "Şimal ile birlikte yaptığımız sporculuk serüveninde şu anda 11. yılımızı bitiriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda çok güzel bir serüven yaşadık, güzel tecrübelerle döndük. Yeni hedefler için hazırlıklarımıza Ankara Olimpiyat Merkezi'nde start verdik. Ankara'daki antrenmanlarımızın dışında farklı tecrübeler edinmek üzere Giresun'a, baba ocağımıza geldik. Giresun'da hem eskiyi yad ediyoruz hem de rahat bir ortamda atıcılık hocamız Mehmet Aydın hocamla birlikte çok iyi çalışmalar içerisindeyiz. Öncelikli hedefimiz kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya almak. Hatta bir değil birkaç madalya almak için ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Sonraki hedefimiz ilk önce kotayı alıp 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ederek ulaşacağımız yeni zaferler için Şimal ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adım adım devam ediyoruz. Özel antrenmanlarımız var. Hem doğayla iç içe hem de farklı poligonlarda yaptığımız antrenmanlar bize daha da güç katıyor. Önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN