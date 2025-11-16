Haberler

Silopi Gelişim Faaliyetleri, Namağlup Lider Elazığ'ı Yenerek Tarih Yazdı

Silopi Gelişim Faaliyetleri, Namağlup Lider Elazığ'ı Yenerek Tarih Yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde sahasında konuk ettiği namağlup lider Elazığ Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar sevinçlerini halay çekerek kutladı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyesi'ni 3-2 yenerek namağlup lideri mağlup etti.

Silopi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Spor Müdürü Ramazan Sınayiç, Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü Başkanı Sevim Ökten ve çok sayıda taraftar izledi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta namağlup Elazığ ekibi ilk yenilgisini Silopi'de aldı. Tribünleri dolduran taraftarın desteğiyle sahada üstün bir performans sergileyen Silopi temsilcisi, 3-2'lik skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Takım oyuncularından Miray Aybata, "Bu hafta çok sıkı çalıştık, evimizde lideri konuk ettik. Bu, bizim için çok önemli bir maçtı. Tüm Silopi halkına ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Şilan Bezek de, "Zorlu bir mücadeleydi ama çok değerli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Zilan Kütler ise, "Lider takımı yendik, çok mutluyuz. İnşallah play-offlara biz çıkacağız" diye konuştu.

Galibiyet sonrası Silopi takımı, salonda çalan müzik eşliğinde halay çekerek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.