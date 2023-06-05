- Silopi'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu yöresel halay eşliğinde kutladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu yöresel halay eşliğinde kutladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapan sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı, meşale yaktı, yöresel Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti

Yeşiltepe Mahallesi'nde yerel sanatçılar ve UltraAslan Silopi Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik ile taraftarlar yöresel Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Kendinden geçen taraftarlar gecenin yarısına kadar eğlenerek şampiyonluğu kutladı. Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak, siren çaldı, geç saatlere kadar sevinç tezahüratları atarak şampiyonluğu kutladı.

Yerel sanatçılar, mahallede ses sistemi ve platform kurarak taraftarları coşturdu. Yöresel şarkılar eşliğinde halay çeken taraftarlar, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Sanatçılardan Mahmut Kayadayı, "Galatasaray aşkı sakatlık tanımaz. Sakat halimle yerel sanatçılar olarak tüm taraftarlarımızla beraber şampiyonluğumuzu coşkuyla kutladık" dedi.