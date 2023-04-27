Silopi'de 300 sporcunun katıldığı 'Mahalle Ligi' başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde voleybol, basketbol ve badminton dallarında 300 sporcunun katıldığı 'Mahalle Ligi' turnuvası başladı.

Silopi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Şırnak Mahalle Ligi açılış törenine, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kamu kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, sporun önemini vurgulayarak, nüfusun fazla olduğu Şırnak'ta, başta Silopi ve Cizre ilçeleri olmak üzere sporun her alanında daha güzel faaliyetler yürüterek, gençleri, çocukları sporla beraber büyütmek, geleceğe hazırlamak için yapılan bu organizasyonların çok anlamlı olduğunu söyledi.

Özellikle Cizre'de başlayan bu organizasyon, ülkeye yaygınlaşması da ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Vali Bilgin, "Spor alanında ilk 10 sıraya giren ilimiz bu manada özellikle gençlerimizi lisanslı sporculuk faaliyetlerinde önemli bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Burada Silopi'mizin her alanda başarılı sporcular yetiştirmesi sizler gibi çocukken, gençken altyapının iyi olmasına bağlı olarak daha güzel yarınları yetiştirmiş olacağız. İnşallah buradaki antrenörlerimiz yine spor camiasının yöneticileri ile birlikte okullarda da beden eğitimi öğretmenlerimizle birlikte bu güzel çalışmalara katkı sunup sizlerin çok yönlü yetişmesine vesile olacağız" dedi.

Türkiye'deki 51 ilde Mahalle Ligleri'nin başladığını aktaran Abdullah Ayar, Şırnak'ın Türkiye'nin koordinatörü olduğunu söyledi. Ayar, "Valimizin verdiği desteklerle beraber gösterilen başarının karşılığı koordinatör ilde Şırnak. Değerli sporcu arkadaşlarım, değerli antrenörüm, valimizin o desteği ile beraber geldiğimiz yol budur. Etkinliğimizi valimizin takdirleri ile burada yapmayı uygun gördük. İyi ki de öyle olmuş" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, voleybol, badminton ve basketbol müsabakalarının startı verildi. 300 sporcunun katıldığı Mahalle Ligi turnuvası 3 Mayıs'a kadar devam edecek. - ŞIRNAK