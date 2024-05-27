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Siirt U15 Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Siirt'in U15 takımı, kademe müsabakalarında gösterdiği başarıyla yarı finale çıktı. Takım, Türkiye Şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.

Kademe müsabakalarında 22 grup'ta toplam 129 takım arasından yarı finale çıkma başarısı gösteren Siirt'in U15 takımı, son 4'e kalma başarısı gösterdi.

Kendi grubunda sırasıyla Bingöl, Van ve Şanlıurfa takımlarını mağlup ederek 2. kademe yarı finallerinde 4 gruptan oluşan 22 takım arasından kendi grubunda sırasıyla Diyarbakır DSİ, Erzurum ve Bitlis takımlarını yenen Siirt İl Özel İdare Spor U15 Takımı, son 4'e kalma başarısı gösterdi.

Siirt İl Özel İdare Spor Altyapı Koordinatörü Erhan Aydın, "Yakaladığımız bu başarı, dört yıllık emeklerin sonucunda gelen bir başarıdır. Bu yıl altyapımızda Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle çalıştırdığımız hocalarımızın gayretleri ile 6 farklı yaş grubunda toplamda 150 civarı sporcuyla çalışmalarımız devam etmektedir. U15 takımımızın zor şartlar ve imkanlara rağmen, Siirt'i Türkiye Şampiyonasında en iyi şekilde temsil ederek Türkiye birincisi olacağına yürekten inanıyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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