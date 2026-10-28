Short Track Federasyon Kupası'na Erzurum'da 43 kulüpten 217 sporcu katılacak

Short Track Federasyon Kupası'na Erzurum'da 43 kulüpten 217 sporcu katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması, 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinde 43 kulüpten 217 sporcu yarışacak.
Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek.
Yarışmaya Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G kategorilerinden olmak üzere 43 Kulüpten 217 sporcu katılım sağlayacak. 28 Ekim 2026 tarihinde, yarışmaya katılım sağlayan Women, Men, Junior C ve Junior D kategorilerinin resmi antrenmanları gerçekleştirilecek. Söz konusu kategorilerin yarışmaları 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.
Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinin resmi antrenmanları ise 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kategorilerin yarışmaları 31 Ekim - 01 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.