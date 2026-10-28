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Short Track Federasyon Kupası'na Erzurum'da 43 kulüpten 217 sporcu katılacak

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Short Track Federasyon Kupası'na Erzurum'da 43 kulüpten 217 sporcu katılacak
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Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması, 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinde 43 kulüpten 217 sporcu yarışacak.

Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek.

Yarışmaya Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G kategorilerinden olmak üzere 43 Kulüpten 217 sporcu katılım sağlayacak. 28 Ekim 2026 tarihinde, yarışmaya katılım sağlayan Women, Men, Junior C ve Junior D kategorilerinin resmi antrenmanları gerçekleştirilecek. Söz konusu kategorilerin yarışmaları 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.

Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinin resmi antrenmanları ise 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kategorilerin yarışmaları 31 Ekim - 01 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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