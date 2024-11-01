Üye Girişi
Haberler

Shane Larkin, milli takıma geri döndü

Shane Larkin, milli takıma geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in Milli Takım'a döndüğünü açıkladı. Larkin, EuroBasket 2025'te takımda yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan problemler sebebiyle Shane Larkin ve Scotti Wilbekin'in yerli statüsünü kaldırmıştı.

Yaşanan problemlerden dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yerli statüsü kaldırılan Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'na geri döndü.

"DEFALARCA KONUŞTUK, ANLAŞMAYA VARDIK"

Ergin Ataman, Shane Larkin'in milli takıma geri döndüğünü şu sözlerle duyurdu;

"Buradan Avrupa'ya açıkça söylüyoruz ki EuroBasket 2025'te sahne bizim olacak. Shane ile bu konuda defalarca konuştuk ve anlaşmaya vardık çünkü onun Türk basketboluna katkı sağlama isteğini çok iyi biliyorum. Bu hedef için büyük bir çaba sarf ediyor. İlk görüşmemizde, geçtiğimiz yıl yaşananlardan dolayı bir tereddüt vardı, ancak Shane son derece anlayışlı davrandı ve aramızda güçlü bir bağ kurduk. Şimdi Shane'nin bizimle olacağına gönülden inanıyorum. Gerektiğinde Wilbekin'in de hazır olacağını düşünüyorum, bizimle olacak yani. Bu yüzden sahada en güçlü şekilde yer alacağız."

NEDEN MİLLİ TAKIMDA OYNAMIYORDU?

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Ağustos ayında Milli Takım'a katılmadığı gerekçesiyle TBF Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılmış ve Türk lisansı çıkarma hakkını kaybetmişti. Öte yandan Scottie Wilbekin'in yerli statüsünü kaldırmıştı.

NELER YAŞANDI?

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Wilbekin ve Larkin'in milli takıma katılmak istemediğini açıklamıştı.

Socrates'e konuşan Ataman, "Biz kamptan yaklaşık iki hafta evvel A Milli Takım'ı açıkladık. Kadroyu açıkladığımız zaman bütün kulüplere de bildiri gidiyor. Kadroya iki devşirme oyuncumuzu da dahil ettik. Biz kadroyu açıklarken aldığımız duyumlar itibarıyla bu oyuncuların sakatlık, yorgunluk nedeniyle çok da sıcak olmadıklarını bildiğimiz için ayrımcılık olmaması için ikisini de kadroya davet ettik. Tam da endişe ettiğimiz gibi her ikisi de oynamaya gönüllü olmadıkları ortaya çıktı. Larkin, İstanbul kampının başladığı gün şehre geldi ve MR'a girdi. MR sonrası dizinde ciddi bir ödem olduğu tespit edildi. İki haftalık bir tedavi uygulanıp iki hafta sonunda çekilecek MR sonucuna göre de turnuvada oynayıp oynamayacağına karar verilecekti. Larkin o iki hafta boyunca tedavi oldu, ikinci MR çekildi... Ciddi bir iyileşme olduğu fakat bir haftalık sürece daha ihtiyaç olduğu kanaati verildi. Bizim esas planımız bir hafta daha tedaviye devam edip bireysel antrenmanlarla Larkin'i turnuvanın son haftasına, yarı final ve final aşamasına saklamaktı. Ama ikinci MR'dan sonra Larkin ortadan kayboldu. Doktorlarımız görmek için kendisini davet etti, biz davet ettik, federasyon davet etti, en azından beraber olalım, konuşalım, 'Nasıl bir plan yapacağız?' diye... Ondan sonra bir daha haber alınamadı" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür? Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapla Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor 1 Kasım Perşembe? 2-3 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)? Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023'te ortalama kaç? 2-3 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Sultanahmet Cami kimin eseri? Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını verdi MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı? Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.