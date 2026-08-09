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Arda Turan'lı Shakhtar, 2'de 2 yaptı

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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Epitsentr'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Epitsentr'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Son şampiyon Shakhtar Donetsk, sezonun ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.

Konuk takım, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

İlk hafta maçında da Kudrivka'yı 5-1 yenen Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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