Haberler

Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetks’te flaş bir karar alındığı iddia edildi. Ukrayna ekibinin artık Rusya Ligi’nde oynamak için gerekli lisans başvuruları yaptığı ve kabul edilmesi durumunda 2.Lig’den başlayacağı öne sürüldü.

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, sürpriz bir kararla gelecek sezondan itibaren Rusya 2. Ligi'nde yer alacağını açıkladı.

Sport Baza'nın haberine göre, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı kulüp, gerekli lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldı.

MAÇLAR KIRIM'DA OYNANACAK

Shakhtar Donetsk'in, Rusya 2. Ligi Lig B Grubu 1. Grup'ta mücadele edeceği ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı bildirildi. Bu karar, futbol kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, kulüp Rusya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

FIFA VE UEFA YAPTIRIMLARI ETKİLİ OLDU

Kulübün bu kararı alırken FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Shakhtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek için sadece ligde yer alma kararı aldı.

SPOR VE SİYASETTE YANKI UYANDIRDI

Shakhtar Donetsk'in Rusya liginde mücadele etme kararı, yalnızca futbol çevrelerinde değil, uluslararası siyasi arenada da tartışma yaratması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Ukrayna–Rusya geriliminin devam ettiği bir dönemde, sporun siyasetten bağımsız kalıp kalamayacağı yönünde yeni tartışmaların kapısını araladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.