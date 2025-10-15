Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, sürpriz bir kararla gelecek sezondan itibaren Rusya 2. Ligi'nde yer alacağını açıkladı.

Sport Baza'nın haberine göre, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı kulüp, gerekli lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldı.

MAÇLAR KIRIM'DA OYNANACAK

Shakhtar Donetsk'in, Rusya 2. Ligi Lig B Grubu 1. Grup'ta mücadele edeceği ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı bildirildi. Bu karar, futbol kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, kulüp Rusya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

FIFA VE UEFA YAPTIRIMLARI ETKİLİ OLDU

Kulübün bu kararı alırken FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Shakhtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek için sadece ligde yer alma kararı aldı.

SPOR VE SİYASETTE YANKI UYANDIRDI

Shakhtar Donetsk'in Rusya liginde mücadele etme kararı, yalnızca futbol çevrelerinde değil, uluslararası siyasi arenada da tartışma yaratması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Ukrayna–Rusya geriliminin devam ettiği bir dönemde, sporun siyasetten bağımsız kalıp kalamayacağı yönünde yeni tartışmaların kapısını araladı.