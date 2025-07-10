Shakhtar Donetsk, Ilves'i 6-0 Mağlup Ederek Rövanş İçin Avantaj Yakaladı

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımını 6-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Finlandiya'nın Ilves takımını 6-0 yendi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 26. dakikada Alisson Santana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi, 43. dakikada Kaua Elias'ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Maçın 47. dakikasında Shakhtar Donetsk'te bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu Santana, skoru 3-0'a getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Ukrayna temsilcisi, 74. dakikada Kevin, 87. dakikada Pedrinho ve 89. dakikada da Newertton'la üç gol daha bularak maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakalayan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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