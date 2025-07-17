Shakhtar Donetsk, Beşiktaş ile Eşleşti

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya'nın Ilves takımı ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, tur atlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş mücadelesinde Finlandiya takımı Ilves ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Tampere kentindeki Tammelan Pallokentta'da TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Aslam düdük çaldı. Mohammad Aslam'ın yardımcılıklarını ise Jörgen Valstadsve ile Alf Olav Rossland üstlendi. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 6-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Ilves ile golsüz berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz'da, rövanş maçı ise 31 Temmuz'da oynanacak.