Sezonun ilk transferi Trabzonspor'dan! Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor ilk imzayı attırıyor. Bordo-mavililer, Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i İstanbul'a getirdi.

İMZA İÇİN GELDİ

Trabzonspor, Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak.

YUNAN FUTBOLCUNUN KARNESİ

Dimitrios Kourbelis bu Panathinaikos formasıyla 36 maça çıktı. Ön libero pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Defansif orta saha 10 sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.