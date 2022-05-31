Kadroda kimler yok ki! İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadroda kimler yok ki! İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool'dan 4'er futbolcu en iyi 11'de yer aldı. Real Madrid forması giyen Karim Benzema Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vinicius Junior ise sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sezon sona erdi. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı ve turnuvadaki 14. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sezonun futbolcusu ve 11'i açıklandı.

REAL MADRID VE LIVERPOOL, EN İYİ 11'E DAMGA VURDU

Sezonun 11'inde mutlu sona ulaşan Real Madrid'ten Courtois, Modric, Vinicius jr. ve Benzema yer alırken finalist Liverpool'dan Alexander Arnold, Robertson, Van Dijk ve Fabinho kadroda yer aldı. Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'den ise 1'er oyuncu kadroda yer buldu.

Sezona damga vurdular! Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN FUTBOLCUSU BENZEMA

Real Madrid forması giyen Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vincius Jnior ise sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

Sezona damga vurdular! Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından açıklanan en iyi 11 şu şekilde:

"Thiabult Courtois (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Vincius Jnior (Real Madrid)

Haberler.com - Spor

Şampiyonlar Ligi Real Madrid Liverpool Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title