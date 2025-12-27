Haberler

Elazığspor, Erzincan'a gitti

Seza Çimento Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağı maça çıkmak üzere kadrosunu duyurdu. Erkan Eyibil, Süleyman Özdamar sakat, Ömer Çakı ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Elazığspor'da bu mücadele öncesi Erkan Eyibil ile Süleyman Özdamar'ın sakatlığı, Ömer Çakı'nın ise kart cezası bulunuyor.

Elazığspor'un 22 kişilik Anagold 24 Erzincanspor maçı kadrosunda, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Furkan Köse, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Fuat Bavuk, Efe Tatlı, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Yusuf Ayaz, Bünyamin Güler, Muhammet Berat Sağlam, Serhat Genç, Habib Zeybek, Sefa Doğan, Yiğit Ekrem Karakaş, Yasin Arda Midiliç, Özkan Bal bulunuyor. - ELAZIĞ

