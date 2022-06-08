Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı - Haberler

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Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Spor
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Şeyma Subaşı'nın dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada büyük ses getirdi. İngiliz pilotun yeğeni ile birlikte olduğu videoya Subaşı, kalpli gözler emojisi ile yorum yaptı. Çok sayıda etkileşim alan yoruma beğeni yağdı.

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın sosyal medya paylaşımına Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorum dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

İngiliz pilotun sosyal medyadan paylaştığı yeğeni ile birlikte olduğu video kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu yorumlarda biri ise Şeyma Subaşı'na aitti. Subaşı, Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli gözler emojisi bıraktı. Büyük ilgi gören yorum kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Spor

Lewis Hamilton Şeyma Subaşı Formula 1 Spor Haberler

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