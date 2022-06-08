Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı - Haberler

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Şeyma Subaşı'nın dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada büyük ses getirdi. İngiliz pilotun yeğeni ile birlikte olduğu videoya Subaşı, kalpli gözler emojisi ile yorum yaptı. Çok sayıda etkileşim alan yoruma beğeni yağdı.
Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın sosyal medya paylaşımına Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorum dikkat çekti.
YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI
İngiliz pilotun sosyal medyadan paylaştığı yeğeni ile birlikte olduğu video kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu yorumlarda biri ise Şeyma Subaşı'na aitti. Subaşı, Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli gözler emojisi bıraktı. Büyük ilgi gören yorum kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.
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