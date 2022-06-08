Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı - Haberler

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın sosyal medya paylaşımına Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorum dikkat çekti.

YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

İngiliz pilotun sosyal medyadan paylaştığı yeğeni ile birlikte olduğu video kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu yorumlarda biri ise Şeyma Subaşı'na aitti. Subaşı, Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli gözler emojisi bıraktı. Büyük ilgi gören yorum kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

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