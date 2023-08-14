Seyhan Belediyesi Yaz Futbol Okulu Açtı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, amatör spor kulüplerine büyük önem verdiklerini ve desteklerinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Akay, ilçede faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüpleriyle işbirliğinde yaz futbol okulu açarak geleceğin yıldız futbolcu adaylarını vitrine çıkarttıklarını kaydetti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, amatör spor kulüplerine büyük önem verdiklerini ve desteklerinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Akay, ilçede faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüpleriyle işbirliğinde yaz futbol okulu açarak geleceğin yıldız futbolcu adaylarını vitrine çıkarttıklarını kaydetti.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen spor okullarının fakrlı branşlarda yıl boyu aralıksız şekilde ücretsiz devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde amatör spor kulüplerimiz ile birlikte organize ettiğimiz yaz futbol kurslarımızı da faaliyet prıogramımıza ekleyerek geleceğin yıldız futbolcu adaylarının yetişmesine katkı sağlıyoruz. Eğitim alan çocuklarımızın her türlü malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Görev yapan antrenörlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız her yaz döneminde artarak devam edecek."

Başkan Akay, amatör spor kulüpleri temsilcilerine de çağrıda bulunarak, " Altyapıya büyük önem verin. Başarıya ulaşmak daha kolay olur. Bunun için de her zaman olduğu gibi bundoan sonraki süreçte de imkanlarımız dahilinde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.