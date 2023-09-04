Seyhan Belediyesi'nden Türk Kadınının Zaferine Özel Kutlama

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türk kadınının zaferini Özgür Kadın Parkı'ndaki muhteşem atmosferde tüm yurttaşlarımızla kutladık ve sevincimizi doyasıya paylaştık

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Türk kadınının zaferini Özgür Kadın Parkı'ndaki muhteşem atmosferde tüm yurttaşlarımızla kutladık ve sevincimizi doyasıya paylaştık" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde elde ettiği zafer Seyhan Belediyesi'nin Özgür Kadın Parkı'nda kurduğu dev ekranda heyecan ve coşkuyla izlendi. Türk kadının Cumhuriyetin 100.yılında elde ettiği zafer büyük bir coşkuyla kutlandı.

Oynadığı son 15 resmi maçı kazanan Filenin Sultanları dün gece 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'la karşılaştı. Seyhan Belediyesi, şampiyonluk heyecanını ve coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşamak için Özgür Kadın Parkı'nda dev ekran kurdu. Akay, parkı dolduran vatandaşlarla birlikte Türk kadınının verdiği şampiyonluk mücadelesinin heyecanına ortak oldu. Akay ve vatandaşlar, Milli Takım sporcularının aldığı her sayıda büyük bir mutluluk yaşadı.

Melissa Vargas'ın şampiyonluk sayısıyla Özgür Kadın Parkı'nda büyük bir coşku yaşandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusunu yaşayan vatandaşların sevinci, Kaptan Eda Erdem'in kupayı havaya kaldırmasıyla zirveye ulaştı.

Cumhuriyetin 100. Yılında, Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran Cumhuriyetin kadınlarına teşekkür eden Akay, "Filenin Sultanları bugün tarih yazdı! Tüm Türkiye bugün nefesini tuttu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ülkemize getirdiği muhteşem şampiyonluğa hep birlikte tanıklık ettik! Türk kadınının zaferini Özgür Kadın Parkı'ndaki muhteşem atmosferde tüm yurttaşlarımızla kutladık, sevincimizi doyasıya paylaştık. Çok mutluyuz, gururluyuz" ifadelerine yer verdi. - ADANA