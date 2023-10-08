Yapı Meslekspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu yenen Deveci Gençlikspor kupanın sahibi oldu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, final karşılaşmasını izleyip, takımlara kupalarını takdim etti.

Seyhan Belediye Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Yedi takımın yer aldığı ve eleme usulü oynanan karşılaşmalarda finalde Yapı Meslek spor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu yenen Deveci Gençlik spor kupanın sahibi oldu.

Muharrem Gülergin Stadı'nda oynanan final karşılaşmasını izleyip, Deveci Gençlik spor Kulübü'ne ve Yapı Meslek spor Kulübü'ne kupalarını takdim eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Finale yakışır bir müsabaka izledik. Turnuvada yer alan tüm takımlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

DESTEĞİMİZİ ESİRGEMİYORUZ

Seyhan Belediye Başkanı Akay, göreve geldikleri ilk günden bu yana amatör spor kulüplerine tesis, ulaşım ve ayni-nakdi olmak üzere imkanlar dahilinde destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TURNUVA TEŞEKKÜRÜ

Turnuvada birinci olan Deveci Gençlikspor kulübü ile ikinci olan Yapı Meslekspor kulübü'nün temsilcileri ise böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Başkan Akay'a teşekkür ettiler.

SÜPER KUPA KARŞILAŞMASI OYNANACAK

Bu arada, Seyhan Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası'nda birinci olan Deveci Gençlikspor Kulübü ile Çukurova'da düzenlenen turnuvada birinci olan Cihangirspor kulübü arasında 9 Ekim Pazartesi günü Çukurova Stadı'nda saat: 19.00'da Süper Kupa müsabakası oynanacak.