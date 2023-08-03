Seydişehir Yaz Kuran Kursları Camilerarası Futbol Turnuvası Tamamlandı

Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kuran Kursları Camilerarası Futbol Turnuvası tamamlandı. 16 takımın katıldığı turnuvada şampiyon Yeni Camii takımı oldu.