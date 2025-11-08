Haberler

Şevval İlayda Tarhan Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen şampiyonada milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde 4'üncü olarak dikkat çekti. Diğer milli sporcular da çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde 4'üncü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyon başladı. Olimpiyat 2'ncisi milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabanca yarışmalarında atışlarını gerçekleştirdi.

Şevval İlayda, kadınlar kategorisinde 535 puanla 4'üncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yusuf Dikeç 545 puanla 12'nci, Mustafa İnan 543 puanla 18'inci, Buğra Selimzade de 528 puanla 36'ncı sırayı aldı.

Yusuf, Mustafa ve Buğra, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 1616 puanla 5'inci oldu.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde yarışan milli sporculardan Damla Köse, 633 puanla 7'nci sıradan finale yükseldi. Damla, finali ise 8'inci sırada tamamladı.

Damla, Elif Berfin Altun ve Şule Nur Tekeli'den oluşan takım, bireysel skorlar toplamında 1893.3 puanla 4'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Kadınlar derbisinde dev fark! Rakibine gol olup yağdılar
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağı gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
Taner Taşkın'dan maç sonu olay sözler: İsimleriyle kazandılar, oyunlarıyla değil

Maç sonu olay sözler: İsimleriyle kazandılar, oyunlarıyla değil
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Kadınlar derbisinde dev fark! Rakibine gol olup yağdılar
Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış

Kız meselesi kanlı bitti! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
İnanılmaz maç! Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Rakip oldular! İşte sonuç
Komşusunun balkonuna halı silkeleyen sanığa hapis cezası

Bunu yaparken bir kez daha düşünün! Ucunda artık hapis var
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.