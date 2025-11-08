Şevval İlayda Tarhan Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 4'üncü oldu
Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen şampiyonada milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde 4'üncü olarak dikkat çekti. Diğer milli sporcular da çeşitli kategorilerde mücadele etti.
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde 4'üncü oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyon başladı. Olimpiyat 2'ncisi milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabanca yarışmalarında atışlarını gerçekleştirdi.
Şevval İlayda, kadınlar kategorisinde 535 puanla 4'üncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yusuf Dikeç 545 puanla 12'nci, Mustafa İnan 543 puanla 18'inci, Buğra Selimzade de 528 puanla 36'ncı sırayı aldı.
Yusuf, Mustafa ve Buğra, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 1616 puanla 5'inci oldu.
Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde yarışan milli sporculardan Damla Köse, 633 puanla 7'nci sıradan finale yükseldi. Damla, finali ise 8'inci sırada tamamladı.
Damla, Elif Berfin Altun ve Şule Nur Tekeli'den oluşan takım, bireysel skorlar toplamında 1893.3 puanla 4'üncülüğü elde etti.