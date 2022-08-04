Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü - Haberler

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Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i kadrosuna katan Sevilla, sarı-kırmızılı kulübe sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu geçen sezon da Fernando'yu renklerine bağlayan Sevilla, 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarları oldukça kızdıran paylaşımın altına, binlerce yorum yapıldı.

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Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu renklerine bağlayan ve Nelsson'a da ilgisi olduğu konuşulan Sevilla'dan sarı-kırmızılı kulübe teşekkür geldi.

SEVILLA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlayan Sevilla, Marcao ve Fernandao transferlerini de unutmayarak, sarı-kırmızılı takıma sosyal medyadan teşekkür etti. 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" ifadelerini kullanan İspanyol devinin paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce yorum geldi.

Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Alex Telles Galatasaray Sevilla FC Marcao Spor Haberler

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