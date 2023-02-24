Sevilla'dan Fenerbahçe yorumu Spor Haberleri Jose Maria Del Nido Carrasco: İyi bir takımlar, yenmesi zor ve deneyimli bir antrenörleri varMonchi: Fenerbahçe yüksek seviyede oyunculara sahipİSTANBUL, - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla'da başkan yardımcısı Jose Maria Del Nido Carrasco ile sportif direktör... Jose Maria Del Nido Carrasco: İyi bir takımlar, yenmesi zor ve deneyimli bir antrenörleri var Monchi: Fenerbahçe yüksek seviyede oyunculara sahip İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla'da başkan yardımcısı Jose Maria Del Nido Carrasco ile sportif direktör Monchi açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. 9 martta Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak ilk maç öncesinde başkan yardımcısı Jose Maria Del Nido Carrasco, "Onlar geleneğe sahip bir takımlar. Avrupa'da maçlarını büyük bir tutkuyla yaşayan bir stadyumları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştık ve kaybettik. Bu yüzden bu maçta alçak gönüllülükle yüzleşmeliyiz. İyi bir takımlar, yenmesi zor ve deneyimli bir antrenörleri var. Valencia ve Batshuayi gibi iki iyi forvete sahipler. Bu turnuvanın bizim için özel bir yanı var. Altı kez kazandık. Umutla, hırsla ve alçak gönüllülüke mücadele edeceğiz" dedi. MONCHI: FENERBAHÇE YÜKSEK SEVİYEDE OYUNCULARA SAHİP Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak. Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden" diye konuştu. SEVILLA, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI İspanya ekibi Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşadı. Avrupa Ligi'nde 2005-06 sezonunda ilk şampiyonluğunu elde eden Sevilla, 2006-07 sezonunda da kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekip, daha sonra 2013-14, 2014-15, 2015-16'ta ve sonra olarak 2019-20 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. FENERBAHÇE'YE 2008 YILINDA ELENDİ Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Mücadeleler 3-2 sonuçlanırken deplasmandaki maçta uzatma bölümünde Fenerbahçe penaltılarla galip gelmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Jose Maria Sevilla FC Fenerbahçe Spor Haberler

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