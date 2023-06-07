Sevenleri havalara uçacak! Ronaldo, geri döneceği ülkeyi açık açık söyledi

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, bir tanıtım etkinliği için gittiği Madrid'de açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız emekli olduktan sonra İspanya'ya dönmek istediğini ifade etti.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir tanıtım etkinliği için Madrid''e gitti. Etkinlik alanında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Ronaldo dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA''YI ÇOK SEVİYORUM"

Son olarak Manchester United''dan ayrılarak Suudi-Arabistan ekibi Al Nassr''ın yolunu tutan Ronaldo, ''''Burada olduğum için her zaman mutluyum, İspanya''ya çok yatırım yapıyorum. İspanya''yı çok seviyorum. Burada bir evim var ve burada yaşamayı umuyorum. Emekli olduğumda yaşayacağım yerlerden biri olacak" dedi.

"BİR FUTBOL KULÜBÜNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM"

37 yaşındaki yıldız geleceği hakkında ise, "Kariyerimde 2-3 yılım kaldı. Şuan kendime daha fazla bakmak daha da önemli. Hazır olduğum zaman kramponlarımı asacağım ve sonra kariyerimin nasıl gideceği konusunda çalışmalarım var. Bir futbol kulübüne sahip olmak istiyorum'''' ifadelerini kullandı.