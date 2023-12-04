Servet Çetin: Fenerbahçe adına 4-1'lik bir oyun yoktu

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, Fenerbahçe'nin iç sahada oynamasına rağmen geriden oyun kurmasına izin vermediklerini söyledi. Ayrıca hakem hakkında da konuşan Çetin, pozisyonlara net bakmadığı için fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.

Doğukan DEMİRKIRDI-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

" Fenerbahçe'nin iç sahada oynamasına rağmen geriden oyun kurmasına izin vermedik" diyerek sözlerine başlayan Servet Çetin, "Sürekli uzun topa zorladık. İstediğimizi yapan arkadaşlar vardı ama kaliteli ayaklar ortaya çıkınca golleri buldular. İkinci yarı iyi başladık. Golü de bulduk. Sonra basit bir gol yedik. Bugünün özeti; kaliteli ayaklarla işi çözdüler. Fenerbahçe adına 4-1'lik bir oyun yoktu. Bugün oyunu ileride tutmaya çalıştık bu bizim adımıza sevindirici bir olay ama basit goller yedik" ifadelerini kullandı.

"FAZLA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Mücadelenin hakemi hakkında da konuşan Çetin, "Ufak ufak da olsa maalesef dokunuyorlar işin açıkçası. Pozisyonlara net bakmadığım için çok da konuşmak istemiyorum ama ilk yarı 0-0'ken pozisyon var onun penaltı olduğunu söyleniyor. Kaybettik bahane olarak göreceğimizi sanacak insanlar o yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.