Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, MKE Ankaragücü maçında beraberliğe üzülecekken mağlup olduklarını söyledi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise maçı kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

Servet Çetin : "Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk"

Tolunay Kafkas : "Bugün maç kazanmak önemli"

Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, - Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin 3-1 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu da bizim canımızı gerçekten çok yaktı" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "Sivas deplasmanları her zaman zor olur. İkinci yarı özellikle rakip oyuncu atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Bugün maç kazanmak önemli" diye konuştu.

Süper Lig'in 5'inci hafta maçında MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SERVET ÇETİN: "BERABERLİĞE ÜZÜLECEKKEN MAĞLUP OLDUK"

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Açıkçası söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Maça çok iyi başladık, golü bulduk. Daha sonra bir pozisyon hatası nedeniyle golü yedik. Ama buna rağmen oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da var. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu da bizim canımızı gerçekten çok yaktı. 10 kişi kalmamıza rağmen rakibe pozisyon vermeyip biz pozisyona girdik. Oyuncu arkadaşlarımı yapmış oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. 10 kişi kalınca da bütün planımız bozuldu." şeklinde konuştu.

TOLUNAY KAFKAS: "LİGDEKİ İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Sivas'ta kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "İlk yarı takımım geldiğimden beri en vasat oyununu oynadı. Bununda nedeni özellikle geçişlerde çok top kaybı yaptık. Sivas deplasmanları her zaman zor olur. İkinci yarı özellikle rakip oyuncu atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Bugün maç kazanmak önemli. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Sivasspor'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.