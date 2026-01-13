Haberler

Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü

Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Beşiktaş GAİN, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun da formasını giyen milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Milli oyuncu, sezona Dubai Basketbol ile başlamıştı.

  • Sertaç Şanlı, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
  • Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.
  • Sertaç Şanlı, daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunmuştu.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun formasını giyen, sezona da Dubai Basketbol ile başlayan Sertaç Şanlı, yeniden Türkiye'ye geri döndü.

SERTAÇ ŞANLI BEŞİKTAŞ GAIN'DE

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 34 yaşındaki deneyimli milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımız, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, daha önce de formamızı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı. Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.

