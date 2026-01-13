Haberler

Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sertac Komsuoğlu, hakkında çıkan başkan adaylığı iddialarına cevap verdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten Komsuoğlu, ''Şahsımın başkan adaylığı ile ilgili bir iddiam ve söylemim hiçbir ortamda olmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un başkanlık döneminde yönetim kurulunda görev alan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, hakkında çıkan başkan adaylığı iddialarına cevap verdi.

BAŞKAN ADAYLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sertaç Komsuoğlu, kendisiyle ilgili olarak "Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım" şeklinde bir ifade kullanıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Açıklamasında, şahsının başkan adaylığına ilişkin herhangi bir iddiası ya da söylemi olmadığını net bir dille vurguladı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun yaptığı açıklama:

"İbrahim Seten tarafından, katılmış olduğu programda "Sertaç Komsuoğlu: 'Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım' demiş" şeklinde bir ifade kullanılmıştır.

Şahsımın başkan adaylığı ile ilgili bir iddiam ve söylemim hiçbir ortamda olmamıştır.

Fenerbahçe'nin seçilmiş Başkanı ve Yönetim Kurulunun camia olarak arkasında durmamız gerektiğini, sonuna kadar Fenerbahçe'mize destek vermeye devam edeceğimi her konuşmamda vurguladığım bilinmektedir.

Fenerbahçe'ye hizmet etmeye gönül vermiş bir taraftar olarak; özellikle futbol takımımızın başarılar ile gündemde olduğu bugünlerde, gerçeği yansıtmayan ve camiamızı bölmeye çalışan bu türden haberlere itibar edilmemesini rica ederim. İyi ki Fenerbahçeliyiz!''

