Sessiz sedasız üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda
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Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 64. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle galip gelen Kayserispor, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak ligde 6. sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. THG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi 1-0 kazandı.
KEMEN GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 64. dakikada Olivier Kemen attı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla Kayserispor 19 puana yükselirken, Alanyaspor 10 puanda kaldı. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçında puan alamadı. Kayserispor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına giderken, Alanyaspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
İşte 11. haftanın ardından oluşan puan durumu;