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Sessiz sedasız üst sıralara geldiler! Seriye bağlayan Kayserispor, ligin devleriyle aynı puanda

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 64. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle galip gelen Kayserispor, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak ligde 6. sıraya yükseldi.