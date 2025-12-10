Serikspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK ile oynayacağı inç maçının hazırlıklarını Balıkesir'de sürdürmeye devam ediyor. Takım, antrenör Sinan Paşalı yönetiminde taktik çalışmalar yapıyor.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle Balıkesir'de konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Serikspor ile Manisa FK, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya temsilcisi, ligde 25 puanla 9'uncu, Manisa ekibi ise 16 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor