Haberler

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 İstanbulspor: 3

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 İstanbulspor: 3
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Serikspor, Esenler'de oynanan maçta İstanbulspor'a 3-0 yenildi. Maçta goller Mamadou, Erten Ersu (k.k.) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Serikspor, Esenler'de karşı karşıya geldiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran

Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Skvortsov dk. 46), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Emre Nefiz dk. 77), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Spasov dk. 77), Guibero (Ekrem Terzi dk. 67), Sadygov (Adeola dk. 46)

Yedekler: Ender Güneş

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Fatih Tultak dk. 79), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 85), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Vefa Temel dk. 66), Mamadou (Krstovski dk. 67), Emir Kaan Gültekin (Cham dk. 79)

Yedekler: İsa Doğan, Yunus Bahadir, Fahri Ay, Özcan Şahan, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Mamadou (dk. 5), Erten Ersu (dk. 30 k.k.), Emir Kaan Gültekin (dk. 64) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Guibero, Burak Asan, Sertan Taşqın (Serikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı