Haberler

Serikspor'dan Adana Demirspor'a 4-0'lık büyük galibiyet

Serikspor'dan Adana Demirspor'a 4-0'lık büyük galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serikspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik sorumlu Sinan Paşalı, galibiyetin ardından oyuncularını tebrik ederek gençlerin özverili mücadelesine dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 4-0 yenen Serikspor'un teknik sorumlu Sinan Paşalı, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Paşalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 haftadır galip gelemedikleri bir seri olduğunu belirterek, "Son iki maçımızı da kayıp etmiştik. Üç puan almak ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Hem kendi oyuncularımızı hem de rakip takımdaki genç oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

Skorun çok önemli olmadığını aktaran Paşalı, "Genç kardeşlerimiz sahada gerçekten çok özverili bir mücadele gösteriyorlar. Bende Adana Demirspor camiasında geçen yıl bir dönem çalıştım. O camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Skordan çok genç kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele çok taktire şayan, inşallah içlerinden de Türk futboluna çok büyük emekler verecek futbolcular çıkacaktır. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:

"Gençlerimizi özelikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız. Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çokta konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.