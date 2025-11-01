Serikspor'dan Adana Demirspor'a 4-0'lık büyük galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 4-0 yenen Serikspor'un teknik sorumlu Sinan Paşalı, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Paşalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 haftadır galip gelemedikleri bir seri olduğunu belirterek, "Son iki maçımızı da kayıp etmiştik. Üç puan almak ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Hem kendi oyuncularımızı hem de rakip takımdaki genç oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

Skorun çok önemli olmadığını aktaran Paşalı, "Genç kardeşlerimiz sahada gerçekten çok özverili bir mücadele gösteriyorlar. Bende Adana Demirspor camiasında geçen yıl bir dönem çalıştım. O camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Skordan çok genç kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele çok taktire şayan, inşallah içlerinden de Türk futboluna çok büyük emekler verecek futbolcular çıkacaktır. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:

"Gençlerimizi özelikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız. Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çokta konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."