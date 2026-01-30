Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Gökçen tarafından yönetilecek. Serikspor'da sakatlık ve ceza dolayısıyla iki eksik bulunuyor.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek.
Serikspor'da saktalığı bulunan Şeref Özcan ile kırmızı kart cezalısı Joseph Okoro dışında eksik bulunmuyor.
Ligde 26 puan toplayan Antalya temsilcisi 17'nci, Bodrum ekibi ise 36 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor