Serikspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maça Sivas'taki tesislerinde sürdürdüğü antrenmanlarla hazırlanıyor. Antrenör Sinan Paşalı yönetiminde yapılan çalışmalar, ısınma hareketleri, pas, şut ve taktiksel çalışmalardan oluştu.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, şut ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Antalya ekibi, sahasındaki tadilat nedeniyle Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor