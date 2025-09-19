Serik Spor Teknik Direktörü Yuran: 'Puan kazanmak zorundayız'

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, Bandırmaspor maçının ardından, "Oyuncularım çok iyi çalıştılar bugün planımız da iyi geçti. Puan kazanmak zorundayız. Doğru futbol oynamamız lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serik Spor, Ankara'da karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, "Çok iyi bir takımla oynadık. Hazırlardı bize. Biz de hazırlandık ve 1-0 kazandık. Maç sonunda 2-3 tane de atabilirdik. İç sahada taraftarsız oynamak zor. Ama şu an stadımız tadilatta olduğu için mecburuz. Kendi taraftarının olması çok önemli, oyuncular da bunu hissediyor. Eski futbolcu olarak bunu çok iyi anlıyorum. Her şeye rağmen çalışıyorlar. Tüm isteklerimi uyguluyorlar. Oyuncularım çok iyi çalıştılar bugün planımız da iyi geçti. Puan kazanmak zorundayız. Doğru futbol oynamamız lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA