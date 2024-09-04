Üye Girişi
Haberler

Sergio Oliveira, Yunanistan'a tranfer oluyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira, Olympiakos'a transfer olma yolunda. Yunan basını, Olympiakos'un Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor. Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuların başında gelen Sergio Oliveira da kendine yeni bir takım buldu.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yunan basını, Olympiakos'un Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. SDNA'da yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TOPLAM 58 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Oliveira'yı kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği için gönderiyor. 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Sergio Oliveira Sergio Oliveira Galatasaray Galatasaray Yunanistan Futbol Spor

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500

Yorumlar (1)

sedat :

GS batıyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title