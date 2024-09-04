Sergio Oliveira, Yunanistan'a tranfer oluyor
Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira, Olympiakos'a transfer olma yolunda. Yunan basını, Olympiakos'un Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor. Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuların başında gelen Sergio Oliveira da kendine yeni bir takım buldu.
2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Yunan basını, Olympiakos'un Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. SDNA'da yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
TOPLAM 58 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Oliveira'yı kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği için gönderiyor. 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.