BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Planlamalarımız, hedefimiz var. Ancak bunun için zamana ihtiyacımız var. Her şey yavaş yavaş. Futbol canlı bir oyun. Bunu 1, 2 ayda çözemeyiz" dedi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Öncelikle oyunla ilgili şunu söyleyelim; 2 büyük camiaya yakışacak şekilde güzel oyun olduğunu düşünüyorum. 2 takım elinden geleni yaptı. Finalde golü atmamız iyiydi. Ön alan presiyle başladık. Oyun totalinde oyuncularımız bunu çok iyi yaptı. Çıkan kadromuz çok iyiydi. Hem takım hem bireysel yetenekler beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yılın son derbisini kazanıp moralli ilk yarıyı kapattık ve iyi başlayacağız" dedi.

'GELİP BİZDE DİREKT PERFORMANS VERECEK OYUNCU ARIYORUZ'

Transfer dönemi hakkında düşüncelerini aktaran Yalçın, "Son oynadığımız müsabakaya akınca fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz söyleyebiliriz. Ligin en güçlü takımına karşı ön alan baskısıyla oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyun planına sadık kaldık. Transfere gelince çalışıyoruz. Ocak transfer dönemi zordur. İyi paralar harcamak gerekiyor. Scout ekibi ile beraber iyi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde çok şey yapıyoruz. Ne kadar uygulamaya geçeriz zaman gösterecek. Genç oyunculara bakmıyoruz. Gelip bizde direkt performans verecek oyuncu arıyoruz. Bu tabi ki ay başında başlayacak. Ne kadar yol alabiliriz onu göreceğiz" şeklinde konuştu.

'TEK KORKUMUZ ZAMAN VERİLMEMESİ'

Zamana ihtiyacının olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik direktör, "Şöyle söyleyeyim oyun planımızda her hafta şunu görüyoruz. Bazı oyuncular oyun içinde pozisyon değiştiriyor. Bu bizim planlamamızla olan bir şey. Bu bizim planımız. Bundan önceki maçlarda da böyleydi. Cerny'i merkezde başlatıyoruz sonra kenara alıyoruz. Diğer oyuncularımızda aynı şekilde. Bu değişimler futbolda çok normal. Bu oyuncularımızın yönlü olduğunu gösteriyor. Planın doğru oyuncuları bunlar. Doğru işler yaptığınız zaman direktifleri doğru yansıttığımızda onlar plana sadık kalıyor. Sahada 1'e 1 oynuyoruz bu çok zor bir şey. Biz bunu yapıyorsak daha iyisini de yaparız. Takımımızın motivasyonunun yukarı çıktığını görüyoruz. Çok rahat 8-10 puan yukarıda bitirebilirdik. O yüzden kaybedilmiş puanlar var. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Tek korkumuz zaman verilmemesi. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Taraftarımıza, camiaya umut vermeye çalışıyoruz. Planlamalarımız, hedefimiz var. Ancak bunun için zamana ihtiyacımız var. Her şey yavaş yavaş. Futbol canlı bir oyun. Bunu 1, 2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.