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Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım'ı Ali Koç üzerinden vurdu

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesi yaptığı Ali Koç ile ilgili açıklamalar, Sergen Yalçın tarafından eleştirildi. Yıldırım'ın "Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak" ifadesini kullanmasını sağlıklı bulmayan Yalçın, Yıldırım'ın bu tür açıklamalarının ona bir şey kazandırmayacağını belirtti.

Sergen Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Yalçın, Yıldırım'ın "Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak." ifadesini kullanmasını eleştirdi.

"BU AÇIKLAMALARI ONA YAKIŞTIRMIYORUM"

KAFA Sports YouTube kanalında Yıldırım'ın bu sözlerini eleştiren Yalçın, "Bu açıklamaya tabii ki katılmıyorum. Bir kulüp başkanının böyle bir açıklama yapmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Ne gerek var. Yüksel Yıldırım iyi bir başkan, Samsunspor'u da iyi yerlere getirdi. Gerçekten iyi işler de yapıyor ama büyük maçlardan önceki bu açıklamaları ona yakıştıramıyorum.

Samsunspor iyi bir camia, güzel bir kulüp, güzel bir takım yaratmışsın, iyi oynuyorlar, maddi sorunları yok. Bu açıklamalar bir şey kazandırmaz Yüksel Yıldırım'a.

Şampiyonluk büyük camiaları ilgilendiren bir konu. Onlar kendi aralarında bazen didişiyorlar, bazen birbirlerine sataşıyorlar. Bunlar sezon içerisinde olur. Seviyeyi düşürmediğin sürece, saygı çerçevesinde kaldığını sürece bu karşılıklı atışmaların ben güzel olduğunu düşünüyorum... Bu tür açıklamalar yapması doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçından önce yaptığı bir açıklamada "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım'ı Ali Koç üzerinden vurdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

maç öncesi dünya kadar yorum yapan avrupaya gideceğiz diye galibiyet parolası hatta en kötü 1 puan diyen başkanın takımı cincona şut çekemedi :D yanına al verler mücadele sıfır. maçtan bir kaç gün önce onur haysiyet gurur mücadelesi verip maçtan sonra sesi çıkmayan başkan şimdi cincon kongre üyeliğini yeniletiyodur.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

vurdumu ayyy, hapse girerse ??

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